هيئة الانتخابات المصرية تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول 2023.

وتصب التوقعات في صالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رغم الأزمة الاقتصادية التي تشمل ارتفاعًا قياسيًّا في التضخم والنقص الكبير في العملة الأجنبية.

ويحق للسيسي (68 عامًا) الترشح لفترة ثالثة وفق تعديل للدستور في 2019، شمل تمديد الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، مما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى عام 2030 على الأقل.

وقالت الهيئة، إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 23 ديسمبر كانون الأول، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير كانون الثاني.