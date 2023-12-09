هيومن رايتس: أمريكا متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الولايات المتحدة تخاطر بـ "التواطؤ في جرائم حرب" من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة و"الغطاء الدبلوماسي" أثناء ارتكابها "الفظائع" في غزة، وفقًا لصحيفة "الغاردين" البريطانية.

جاء ذلك في بيان أصدره مدير المنظمة في الأمم المتحدة، لويس شاربونو، بعدما عرقلت الولايات المتحدة مشروع قرار قدمته الإمارات إلى مجلس الأمن، يدعو "لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية".