هيومن رايتس: أمريكا متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الولايات المتحدة تخاطر بـ "التواطؤ في جرائم حرب" من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة و"الغطاء الدبلوماسي" أثناء ارتكابها "الفظائع" في غزة، وفقًا لصحيفة "الغاردين" البريطانية.
جاء ذلك في بيان أصدره مدير المنظمة في الأمم المتحدة، لويس شاربونو، بعدما عرقلت الولايات المتحدة مشروع قرار قدمته الإمارات إلى مجلس الأمن، يدعو "لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية".
وقال شاربونو: "حق النقض الذي استخدمته الولايات المتحدة منع المجلس من القيام ببعض النداءات التي تطالب بها واشنطن نفسها، بما في ذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن".
وأكد أنه من "خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب".