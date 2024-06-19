مظاهرة داخل الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بانتخابات مبكرة وإنهاء الحرب

طالب إسرائيليون خلال تظاهرهم داخل الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية، اليوم الأربعاء، بإجراء انتخابات مبكرة، وإنهاء حرب تل أبيب على قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

ونقلت "الأناضول" عن صحيفة "هآرتس" العبرية قولها، إن "عددا من المتظاهرين (لم تحدده) تجمعوا قرب المقصف في مبنى الكنيست مطالبين بإجراء انتخابات الآن".

ونقلت عن المتظاهرين قولهم: "من المستحيل أن تبقى في السلطة حكومة قد قُتل خلال فترة ولايتها 1500 مدني وجندي، واختطف أكثر من 200 طفل وامرأة ورجل، لا يزال 120 منهم يقبعون في أسر حماس".

وأضافوا أنها"حكومة تم إجلاء مئات الآلاف من منازلهم خلال فترة ولايتها، وتم هجر الجليل الأعلى (شمال) والنقب الغربي (جنوب)".