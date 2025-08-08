إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول استخبارات في "قوة الرضوان" جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن سلاح الجو شن غارة في منطقة عدلون بجنوب لبنان، أسفرت عن مقتل محمد حمزة شحادة، الذي وصفه بأنه مسؤول استخبارات في قوة "الرضوان" التابعة لميليشيا "حزب الله".

وقال المتحدث باسم الجيش، أفخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو في وقت سابق من اليوم في منطقة عدلون في جنوب لبنان، وقضت على الإرهابي محمد حمزة شحادة، والذي عمل مسؤول استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي"، بحسب تعبيره.

وأضاف البيان: "خلال فترة الحرب شغل هذا الإرهابي دورًا في بناء القوة والجاهزية العملياتية لقوة الرضوان، بما شكّل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأكد البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على أمن دولة إسرائيل".