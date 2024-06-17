صحيفة: قمة عسكرية تركية سورية بوساطة روسية

قالت صحيفة "آيدنليك" التركية إنّ وفدين عسكريين من تركيا وسوريا عقدا محادثات في قاعدة حميميم الجوية، بوساطة روسية، وأكدت أنّه من المتوقع عقد اجتماع آخر في بغداد.

وذكرت الصحيفة أن اجتماعًا لمسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية والجيش السوري، عُقدت في قاعدة حميميم الجوية الروسية جنوب شرقي اللاذقية، في 11 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن "الاجتماع ناقش آخر التطورات في محافظة إدلب وما حولها" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن المفاوضات جرت غداة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في موسكو.

وأشارت إلى أن "الاجتماع المقبل بين وفدي تركيا وسوريا، سيعقد في العاصمة العراقية بغداد".