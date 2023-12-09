الغارديان: تصرفات إسرائيل قد ترفع شعبية حماس

وبينما يثير البعض هذا السؤال لممارسة ضغوط دبلوماسية، مثل النقاش الدائر داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، يركز آخرون على موقف واشنطن والحاجة المتزايدة لدعوات وزير الخارجية أنتوني بلينكن المتكررة لإسرائيل لضمان التوافق بين التزامها المعلن بحماية المدنيين والحقائق الحاصلة على أرض الواقع، بحسب الصحيفة.

ووسط التكهنات حول الموعد الذي قد تنتهي فيه الحرب، فإن التساؤل الأكثر أهمية يكمن في فهم سبب استمرارها حتى الآن، فبعد مرور أكثر من شهرين على حادثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لماذا يستمر هذا الهجوم على غزة؟ وبحسب المدافعين عن وقف فوري لإطلاق النار، فقد ردت إسرائيل بما فيه الكفاية، لكن ألم توضح وجهة نظرها بشكل قاطع؟

وفي خضم البحث عن إجابات، يقول التقرير، إن "الجانب الإسرائيلي يزعم وجود أدلة موثقة على العنف الجنسي الذي ارتكبه أعضاء حماس في يوم الهجوم. كما أدت الاضطرابات الدبلوماسية الأخيرة، التي اتسمت بخرق الهدنات، إلى تضخيم هذه الاتهامات، حيث تقول إسرائيل إن الحركة تراجعت عن إطلاق سراح عشر أسيرات إسرائيليات خوفًا من أن يشهدن على محنتهن خلال هذه الاعتداءات".

وبحسب التقرير، فإن هذه المشاعر السائدة تعمل على توحيد الإسرائيليين من مختلف ألوان الطيف السياسي، الذين يسعون إلى هزيمة حماس، إن لم يكن تفكيكها، باعتبارها القوة الحاكمة في غزة.

ويبقى السعي لتحقيق هذه الغاية ثابت بالرغم من الانتقاد الدولي، ما لم تطالب بها شخصيات مثل الرئيس جو بايدن. لذا؛ يبدو أن جوقة الإدانة العالمية تبقى غير مجدية في مواجهة سعي إسرائيل الحازم إلى تحقيق هذا الهدف، كما يرى التقرير.