شظايا اشتباكات غزة تصيب السياحة المصرية

وقال إن هناك عدداً كبيراً من السياح الروس في شرم الشيخ رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، كما توقع عودة السياح الإسرائيليين مرة أخرى لطابا ونويبع، لما لها من خصوصية لديهم، فهي المتنفس السياحي الأفضل والأرخص بالنسبة لهم.

وأوضح أن المتضرر الأبرز من الأزمة هو أصحاب فنادق طابا الذين يعتمدون على السياح الإسرائيليين بنسبة تصل لأكثر من 50% من إشغالات فنادقهم، مشيراً أن جنوب سيناء وخصوصاً مدينة شرم الشيخ متعطشة للسائح الخليجي في هذا التوقيت من العام لتعويض خسائرهم.

فرصة للتعويض

رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع سامي سليمان، قال إن حالة الحرب على قطاع غزة أثرت بالطبع على السياحة في طابا ونويبع، ولكن الفنادق لا تزال مشغولة بنسب تصل لـ50% من بعد مغادرة السياح الإسرائيليين.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن الوفود الإسرائيلية فقط هي من قامت بإلغاء حجوزاتها، بينما لا يوجد تأثير على المناطق السياحية الأخرى أو إلغاءات للحجوزات لباقي الجنسيات.

وأشار سليمان إلى أن الأمر لا يخلو من جوانب إيجابية، فمع الحرب الدائرة وتعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى تل أبيب، تفقد إسرائيل موسمها السياحي الشتوي، وعلى مصر استغلال ذلك الأمر.

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه قياس حجم الأثر الناتج عن تلك الأحداث قبل أن تتضح الرؤية بشكل كامل، وانتهاء شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للوقوف على مدى تأثر مصر والمنطقة سياحياً بالأحداث.

السياحة الدينية

وحسب عضو غرفة شركات السياحة المصرية هاني بيتر، فقد ألغى ما يقرب من 50 ألف سائح إسرائيلي حجوزاتهم في فنادق جنوب سيناء خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاشتباكات في غزة.