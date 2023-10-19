شظايا اشتباكات غزة تصيب السياحة المصرية
بعد مغادرة ما يصل إلى 95% من السياح الإسرائيليين فنادق "طابا" المصرية المطلة على البحر الأحمر عبر منفذ طابا البري، إثر دعوة إسرائيل مواطنيها إلى مغادرة سيناء، تأثرت السياحة في منتجعات جنوب سيناء، وطابا، ونويبع، ودهب، نتيجة "الإخلاء الجبري" للسياح الإسرائيليين.
وعادة ما يفضّل السياح الإسرائيليون قضاء عطلات الأعياد في منطقتي "طابا" و"نويبع" المطلتين على خليج العقبة جنوب سيناء، أقصى شرق مصر..
لكن تصاعد الحرب بين غزة وإسرائيل، أدى إلى عودة السياح الإسرائيليين مرة أخرى بطلب من حكومتهم، إضافة إلى تأثير حادثة مقتل سياح إسرائيليين في الإسكندرية برصاص شرطي مصري.
بدائل
وتوقع خبراء في مجال السياحة أن تتأثر السياحة المصرية سلباً بغياب السائح الإسرائيلي، كما توقعوا أن تعود الأمور إلى طبيعتها فور انتهاء التوتر الحالي في غزة، وأكدوا ضرورة العمل على جذب سياح من أسواق أخرى لتعويض تلك الخسائر.
محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أكد في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن السياحة في المحافظة وخصوصاً في شرم الشيخ تأثرت بشكل ضعيف جداً بالأحداث الحالية، إذ تصل نسبة إشغال الفنادق لنحو 80%.
وأكد أنه من المتوقع تدفق سياحي كبير في جنوب سيناء خلال الأسابيع المقبلة، بتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية التي سببت أزمة طاقة في فصل الشتاء، وهو ما دفع عدد كبير من الأوروبيين لقضاء عطلة أعياد الميلاد في مصر وخاصة جنوب سيناء.
السوق الصيني
عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء عاطف عبد اللطيف، أكد في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أنه من المتوقع حدوث ما وصفه بالتأثير "النسبي" للأحداث في غزة، وأشار أن شركات السياحة المصرية تعمل الآن على استهداف أسواق سياحية أخرى منها دول آسيوية مثل الصين، ودول جنوب شرق ووسط أوروبا، والتي من المنتظر أن تأتي بثمارها قريباً.
وقال إن هناك عدداً كبيراً من السياح الروس في شرم الشيخ رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، كما توقع عودة السياح الإسرائيليين مرة أخرى لطابا ونويبع، لما لها من خصوصية لديهم، فهي المتنفس السياحي الأفضل والأرخص بالنسبة لهم.
وأوضح أن المتضرر الأبرز من الأزمة هو أصحاب فنادق طابا الذين يعتمدون على السياح الإسرائيليين بنسبة تصل لأكثر من 50% من إشغالات فنادقهم، مشيراً أن جنوب سيناء وخصوصاً مدينة شرم الشيخ متعطشة للسائح الخليجي في هذا التوقيت من العام لتعويض خسائرهم.
فرصة للتعويض
رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع سامي سليمان، قال إن حالة الحرب على قطاع غزة أثرت بالطبع على السياحة في طابا ونويبع، ولكن الفنادق لا تزال مشغولة بنسب تصل لـ50% من بعد مغادرة السياح الإسرائيليين.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن الوفود الإسرائيلية فقط هي من قامت بإلغاء حجوزاتها، بينما لا يوجد تأثير على المناطق السياحية الأخرى أو إلغاءات للحجوزات لباقي الجنسيات.
وأشار سليمان إلى أن الأمر لا يخلو من جوانب إيجابية، فمع الحرب الدائرة وتعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى تل أبيب، تفقد إسرائيل موسمها السياحي الشتوي، وعلى مصر استغلال ذلك الأمر.
ولفت إلى أنه من السابق لأوانه قياس حجم الأثر الناتج عن تلك الأحداث قبل أن تتضح الرؤية بشكل كامل، وانتهاء شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للوقوف على مدى تأثر مصر والمنطقة سياحياً بالأحداث.
السياحة الدينية
وحسب عضو غرفة شركات السياحة المصرية هاني بيتر، فقد ألغى ما يقرب من 50 ألف سائح إسرائيلي حجوزاتهم في فنادق جنوب سيناء خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاشتباكات في غزة.
وأكد بيتر في تصريحات صحفية أن استمرار تصاعد الأحداث سيتسبب في إرجاء عودة السياحة الإسرائيلية لجنوب سيناء، وتزايد عمليات الإلغاء، وهو ما يضاعف من خسائر شركات السياحة، وأوضح أن متوسط عدد السياح الإسرائيليين الوافدين إلى مصر سنوياً يتراوح بين 500 و700 ألف سائح.
وأشار إلى أن حركة السياحة الوافدة من دول شرق آسيا ستتأثر سلباً بالصراع في غزة، خاصة مع وجود نحو مليوني سائح من تلك الدول يزورون مصر عبر إسرائيل رغبة منهم في أداء الحج المسيحي.
7 ملايين سائح
الإسرائيليون يمكنهم السفر إلى جنوب سيناء دون تأشيرة، رغم أنهم يحتاجونها للذهاب إلى باقي محافظات مصر.
يُشار إلى أن مصر استقبلت في النصف الأول من العام الجاري نحو 7 ملايين سائح، وهو ما يعد الأعلى في تاريخ البلاد خلال هذه الفترة، طبقاً لوزير السياحة المصري أحمد عيسى.
وتستهدف مصر الوصول بأعداد السياحة الخارجية في عام 2023 إلى 15 مليوناً، متجاوزة الرقم القياسي المحقق في 2010 والبالغ 14.7 مليون سائح. وتتعطش المقاصد السياحية في مصر لتدفق السياح بعد سنوات عجاف نتجت عن جائحة كورونا في الفترة من 2020 وحتى 2022.