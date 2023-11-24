القضاء التونسي يرفض الإفراج عن 5 نشطاء سياسيين

رفض القضاء في تونس اليوم مطالب بالإفراج عن 5 موقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، وهو ما يعني تثبيت مذكرات إيداع بالسجن صادرة في حقهم، بحسب ما صرح به مصدر قضائي لـ"إرم نيوز".

وقال المصدر إن: "الرفض شمل النشطاء السياسيين؛ غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي"، لافتًا إلى أنه تم رفض مطلب الطعن ضد توقيف الناشطين السياسيين لزهر العكرمي وشيماء عيسى للظهور في الأماكن العامة.