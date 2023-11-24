القضاء التونسي يرفض الإفراج عن 5 نشطاء سياسيين
رفض القضاء في تونس اليوم مطالب بالإفراج عن 5 موقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، وهو ما يعني تثبيت مذكرات إيداع بالسجن صادرة في حقهم، بحسب ما صرح به مصدر قضائي لـ"إرم نيوز".
وقال المصدر إن: "الرفض شمل النشطاء السياسيين؛ غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي"، لافتًا إلى أنه تم رفض مطلب الطعن ضد توقيف الناشطين السياسيين لزهر العكرمي وشيماء عيسى للظهور في الأماكن العامة.
وكان الناطق باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس قد قال لإذاعة "موزاييك أف أم" المحلية اليوم الخميس إن "المحكمة المعنية ستنظر يوم الخميس المقبل في مطلب للإفراج عن متهم سادس في قضية التآمر على أمن الدولة".
وشهدت تونس في شهر فبراير/شباط الماضي إيقافات استهدفت عددًا من النشطاء السياسيين، بينما اعتبرت المعارضة هذه الإيقافات "سياسية"، وهو ما رفضته السلطات في البلاد، التي تشهد أزمة حادة بين الرئيس قيس سعيد، الذي يحتكر معظم الصلاحيات ومعارضيه، منذ تفعيل سعيد الفصل 80 من الدستور السابق في الـ25 من شهر يوليو/تموز لعام 2021.