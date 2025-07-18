مصادر سورية: قوات حكومية "تنكرت" بزي البدو في معارك السويداء

مالك الحافظ

كشفت مصادر محلية في محافظة السويداء تورط عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية في الاشتباكات الدامية بعد أن خلعوا ملابسهم العسكرية، وتخفوا بزي العشائر البدوية، "لإشعال شرارة الاقتتال، وضرب النسيج المجتمعي"، على حد قولها.

ويقترب الوضع في السويداء السورية من حافة الانفجار، وسط استمرار عمليات "حرق انتقامية" ينفذها مقاتلو العشائر في قرى غربي المحافظة، كانت خالية من سكانها قبل دخول المقاتلين.

ولا تزال خطوات أبناء العشائر التالية غير واضحة؛ فيما إذا كانوا سيتجهون نحو محاولة الاستيلاء على مدينة السويداء (مركز المحافظة) حيث تنتشر الفصائل المحلية الدرزية بكثافة، أم أنهم سيكتفون بممارسة ضغط ميداني بهدف دفع هذه الفصائل إلى التوصل لاتفاق جديد مع السلطة الانتقالية في دمشق.

اتهامات لوزارة الدفاع

مصادر مقربة من الفصائل المحلية في السويداء قالت، لـ"إرم نيوز"، إن البعض من قوات العشائر التي شاركت في الهجوم على المحافظة تعود في مرجعيتها إلى قوات وفصائل عسكرية تتبع وزارة الدفاع، بحسب وصفها، محمّلة سلطات البلد الانتقالية مسؤولية التصعيد الذي يجتاح السويداء.

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تخف بلباس البدو

وأضافت المصادر: "لقد غيّر عدد من المقاتلين ملابسهم العسكرية التي ظهروا بها خلال حملتهم الأولى تحت راية وزارة الدفاع"، على حد قولها.

وأردفت: "التخفي خلف اللباس والمظهر العشائري البدوي يضرب النسيج المجتمعي السوري. نحن دعونا الشباب والمقاتلين إلى عدم التعرض للبدو في المحافظة، لكن حملة التجييش كانت واسعة وتحريضية، بهدف إشعال شرارة الاقتتال من جديد تحت غطاء صراع مناطقي"، وفق تعبيرها.

وكانت قد انتشرت، منذ مساء أمس الخميس، عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو تُظهر أشخاصاً يتبعون وزارة الدفاع السورية، بينهم قادة وأفراد، وهم يرتدون اللباس البدوي العربي (الجلابية والشماغ والعقال) متجهين إلى محافظة السويداء.

يُذكر أن المقاتلين المهاجمين، نفّذوا مساء الخميس، انتهاكات شملت إحراق منازل في قرى كانت بمعظمها خالية من السكان، وذلك رداً على ما وصفوه بانتهاكات ارتكبتها فصائل من السويداء بحق البدو في الريف الغربي.

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مواصلة صدّ الهجوم

وفي الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول إمكانية دخول قوات تابعة للأمن العام في وزارة الداخلية الانتقالية، أكدت مصادر "إرم نيوز" عدم حدوث أي تنسيق أو تواصل مع السلطة الانتقالية بهذا الخصوص حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وتابعت المصادر في هذا السياق: "لم تدخل أي قوات من الأمن العام إلى المدينة، فهذا الخيار غير مطروح لدينا، ولم نطلبه. كما أن الاشتباكات لا تزال مستمرة خارج حدود المدينة، وهناك عملية تقدّم جزئي للفصائل المحلية لردّ القوات المهاجمة إلى خارج مناطق الريف الغربي التي كانت قد تقدّمت إليها، رغم أن هذه المناطق كانت خالية من السكان والمقاتلين عند بدء التصعيد الجديد".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية قد صرّح، صباح اليوم الجمعة، أن قوات الوزارة في حالة جاهزية طبيعية، من دون تنفيذ أي تحرّك أو انتشار في محافظة السويداء حتى الآن.

وأوضح في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء، بهدف التدخل لفضّ الاشتباكات الدائرة بين الفصائل المحلية ومقاتلي العشائر البدوية.

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في الأثناء اعتبرت مصادر "إرم نيوز" من السويداء، أن السلطة الانتقالية لم تبنِ مع أهالي المحافظة علاقة تقوم على الاحترام أو التمثيل أو الشعور بالعدالة، وفق قولها.

تآكل المشروع الوطني؟

في خضم هذا المشهد المتقلب، لم يعد الصراع في السويداء يُقرأ فقط بوصفه صداماً عسكرياً مؤقتاً، بقدر ما يمكن اعتباره مؤشراً على انهيارات أعمق تضرب النسيج الاجتماعي السوري.

ومع تصاعد العنف تعود الأسئلة الجوهرية إلى الواجهة، ما الذي تبقّى من الانتماء الوطني حين تحكم الساحة لغة السلاح والانقسام.

الكاتب السوري، فراس الحسيني، اعتبر في حديثه، لـ"إرم نيوز"، بأنه "وفي ظل فراغ الهوية السياسية الجامعة للسوريين، تصعد الهويات الصغرى كبدائل نفسية ووجودية. ومع تآكل المشروع الوطني الجامع، تعود الطوائف لتقدّم نفسها كملاذات أخيرة للبقاء"، على حد تعبيره.

وأضاف الحسيني: "ما نشهده اليوم في السويداء هو ارتداد عميق إلى الهوية الدينية بوصفها جدار الحماية الأخير، حيث يتحوّل الانتماء الديني إلى ما يشبه جيشاً رمزياً وروحياً يوفّر الأمان حين تكون المؤسسات ضعيفة أو منهارة أو منحازة. في المقابل، تغيب الهوية الوطنية عن مشهد الصراع؛ لأنها لم تعد تملك أدوات الدفاع عن أحد. الطائفية هنا لا تعتبر خياراً أيديولوجياً، فهي أقرب لأن تكون استجابة لبنية مُفكّكة"، وفق قوله.

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انزلاق الصراع

وتابع: "لقد عجزت السلطة عن ملف السويداء، وبعدها تُرِكَ المجال لانزلاق الصراع نحو البنية الاجتماعية. بذلك تكون الدولة الوليدة طرف في نزاع أهلي، أو متفرجاً عليه إن لم تتدخل بشكل مناسب لحجم الأزمة وخصوصية وحساسية التعامل معها"، على حد قوله.

في حين رأى الحسيني بأن "مناخ الخوف يُحوّل العلاقات المجتمعية من روابط مدنية إلى عصبيات انتقامية، تسقط فكرة (الجار) بوصفه مواطناً متساوياً، ويُعاد تعريفه باعتبار آخر قد يُمثّل تهديداً، ويُنظر إلى الفرد كامتداد لعِرق أو طائفة أو قبيلة. وتبدأ لغة الدم في الحلول محل لغة المواطنة".

وتابع: "بهذا المنطق، تنهار كل منظومة العقد الاجتماعي، وتُبعث أنماط بدائية من العدالة تحكمها القسوة والغريزة".

وفي ظل استمرار الاشتباكات، وغياب أي مؤشرات حالية على احتمالية احتواء التصعيد أو معالجته، يظل جنوب سوريا مفتوحاً على مزيد من الاحتراب والانفجار المجتمعي.

فهل ما يجري اليوم في السويداء مجرد حلقة عنف جديدة سرعان ما تُطوّق، أم أننا أمام نموذج آخذ في التشكل، تعيد فيه المكوّنات المحلية رسم خرائطها بعيداً عن المركز؟