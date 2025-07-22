اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية عددًا من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية من مدخلها الرئيس، وانتشرت في الحارة الشامية، قبل أن تنسحب منها.

كما اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، في إطار حملة مداهمات متواصلة تنفذها في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاقتحام تم عبر عدد من الدوريات العسكرية التي انطلقت من حاجز تياسير شرق المدينة، حيث انتشرت القوات في عدة أحياء داخل المدينة، وسط حالة من التوتر، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التابعة للجيش الإسرائيلي في سماء المنطقة.

وتزامن ذلك مع عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس، التي شهدت أيضًا مداهمات وتحركات مكثفة لوحدات خاصة وقوات مشاة مدعومة بالآليات.

وأفادت مصادر محلية، بأن وحدات خاصة إسرائيلية تسللت إلى البلدة في ساعات الصباح الباكر، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية من بوابة عاطوف الواقعة شرق طمون.

وأضافت المصادر، أن القوات الإسرائيلية انتشرت في عدد من أحياء البلدة، وسط تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع.

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وفي رام الله اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها بلدتي بيتونيا وكفر نعمة غرب المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيتونيا واعتقل شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي بلدة كفر نعمة، اعتقل الجنود شابين كذلك، بعد اقتحام منزليهما وتخريب بعض الممتلكات.

وأطلق جنود إسرائيليون الرصاص صوب مركبة فلسطيني قرب مدخل بلدة دير جرير شرق رام الله، دون وقوع إصابات، فيما أقدم مستوطنون على محاولة إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية برقا شرق المدينة.

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وتشهد مناطق مختلفة من محافظة رام الله والبيرة تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات والاعتقالات، إلى جانب تزايد اعتداءات المستوطنين.

وفي هذا الإطار، هاجم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، قرية بيتين شرق رام الله، وأحرقوا مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية، وأقدموا على إحراق مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية على الجدار الخارجي لأحد المنازل. كما أطلقوا طائرة مسيّرة "درون" في سماء القرية.

وفي بيت لحم اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدة زعترة شرق المدينة، عقب مداهمات ليلية نفذتها في عدد من الأحياء والمنازل.

وأفادت مصادر، بأن القوات داهمت منازل فلسطينيين، وفتشتها، مخلّفةً أضرارًا مادية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي العبيدية والشواورة شرق بيت لحم.