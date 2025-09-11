الجيش الإسرائيلي يسحب فرقة عسكرية من خان يونس تمهيدًا لاجتياح غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سحب إحدى فرقه الرئيسية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استعدادًا لتوسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة التي يستعد لاحتلالها بالكامل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "أنهت قوات الفرقة 36 عملياتها في خان يونس جنوب قطاع غزة، وتستعد الآن لمهامها القادمة".

وأضاف "ستواصل قوات الفرقة 36 عملها في كل قطاع وفي كل مهمة مطلوبة لحماية إسرائيل"، وفق البيان.

ونشر الجيش الإسرائيلي توثيقًا لعمل الفرقة 36 في خان يونس، مشيرًا إلى أنها أقامت محور "ماغن عوز" يمتد من جنوب المدينة حتى شمالها.

كما أشار إلى أنها عملت على تدمير عشرات الكيلومترات من الأنفاق المحصنة تحت الأرض، وبنى تحتية عسكرية تابعة لحماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تكثيف هجماته على مدينة غزة، مشيرًا إلى أنه هاجم 360 هدفًا خلال الأيام الأخيرة في المدينة بمشاركة عشرات الطائرات، ضمن عمليات "عربات جدعون 2".

وقال إنه "استهدف مباني شاهقة جرى تحويلها إلى بنى تحتية عسكرية، شملت كاميرات، وغرف عمليات استطلاع، ومواقع قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومجمعات قيادة وسيطرة".

وأضاف: "في الأيام القليلة المقبلة، سيكثّف الجيش الإسرائيلي من وتيرة الهجمات بشكل مركز".