إدخال 36 شاحنة إغاثية أردنية إلى غزة (فيديو)

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، وصول كمية كبيرة من أكياس الطحين إلى قطاع غزة، بالتعاون مع منظمات دولية إغاثية، وبالتنسيق مع الجيش الأردني، عبر معبر "زيكيم" الحدودي.

ووفق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، جرى إدخال 36 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، خاصة مادة الطحين، في حين يُنتظر إرسال المزيد من القوافل الإغاثية بعد الحصول على ضمانات لإيصال المواد وتوزيعها على مستحقيها.

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وذكرت الهيئة الأردنية أن مجموع الشاحنات التي أرسلت بلغ 147 شاحنة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، دخل منها (36) والـ (111) الأخرى لا تزال عالقة.

وتتعرض المساعدات العالقة على الحدود الإسرائيلية في غزة لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية تجاه القادمين لاستلامها، بينما يعاني القطاع انعدام الأمن وافتعال المشاكل التي تعطل وصول قوافل المساعدات، وفي بعض الأحيان يتم التعدي المباشر عليها من قبل بعض المجموعات التي تريد منع سير الشاحنات أو محاولات سلب ما فيها.

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل 10 حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 111 حالة وفاة، مع تفاقم أزمة نقص الغذاء ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة في ظل استمرار إغلاق إسرائيل معابر القطاع.

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وسمحت إسرائيل بدخول قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل الدقيق من الأردن إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، واحتشد آلاف الغزيين الجائعين في خان يونس واعترضوا طريقها وأخذوا ما كانت تحمله من دقيق.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن قطاع غزة بحاجة إلى دخول 500 شاحنة يوميًا ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر، حتى يتم تعويض ما يحتاجه القطاع للحد من أزمة الجوع التي تعيشها غالبية العائلات في غزة.