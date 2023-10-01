العراق.. حريق جديد يخلف 6 قتلى من عائلة واحدة

لقي ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر حريق في منزل بمحافظة بابل، شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "حريقًا كبيرًا اندلع في منزل في ناحية المدحتية بمحافظة بابل، مما أسفر عن وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلان".