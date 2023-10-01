العراق.. حريق جديد يخلف 6 قتلى من عائلة واحدة
لقي ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر حريق في منزل بمحافظة بابل، شمالي العاصمة العراقية بغداد.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "حريقًا كبيرًا اندلع في منزل في ناحية المدحتية بمحافظة بابل، مما أسفر عن وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلان".
وأضافت المصادر، أن "الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقًا بالحادث، وبينت التحقيقات الأولية أن سبب اندلاع الحريق هو تماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف".
وشهد العراق منذ بداية العام أكثر من 19 ألف حادثة حريق، خلفت خسائر بشرية ومادية فادحة، بحسب مديرية الدفاع المدني في البلاد.
قبل أيام، لقي أكثر من 100 شخص، مصرعهم في حريق اندلع بقاعة أفراح بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال البلاد.