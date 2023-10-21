غزة.. مقتل 17 موظفاً في "الأونروا" خلال أسبوعين

قُتل 17 موظفاً على الأقل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أعلنت المنظمة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان: "تأكد مقتل 17 من زملائنا حتى الآن في هذه الحرب الشرسة. للأسف سيكون العدد الفعلي أعلى على الأرجح".

وأوضح المسؤول أنّ بعضهم "قتلوا في منازلهم أثناء نومهم مع عائلاتهم".