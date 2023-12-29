السودان.. تنديد بقصف الجيش لمدينة نيالا وقتل عشرات المدنيين

نددت قوى سياسية سودانية، اليوم الجمعة، بالقصف الجوي الذي نفذه الجيش على أحياء مأهولة بالسكان في مدينة نيالا جنوب دارفور، ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إن "البلاد صدمت اليوم الجمعة بمشهد وآثار القصف الجوي المروع تجاه المدنيين في نيالا، وما خلفه من ضحايا وسط المواطنين".

من جهتها، أبدت "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" أسفها حيال تكثيف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني طلعاته على التجمعات السكانية والمنازل المدنية في مدينة ‎نیالا، ما تسبب في مجزرة بشعة ودمار يجري الآن حصر خسائره، طبقًا لبيان.

كما ندد حزب المؤتمر السوداني بقصف طيران الجيش مدينة نيالا، وحملة الاعتقلات التي وصفها بـ"الممنهجة" في مناطق سيطرته.

وقال الحزب، في بيان، وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إن "طائرات سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة أغارت صباح اليوم الجمعة على مدينة نيالا، واستهدفت مواقع مدنية ومنازل مواطنين عزل، ما أدى لارتقاء أرواح عدد من المدنيات والمدنيين الأبرياء، لم يتم حصر أعدادهم حتى الآن، في جريمة حرب جديدة تضاف لقائمة جرائم طرفي القتال المثقلة".

وكانت قوات الدعم السريع العسكرية قالت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن طيران الجيش نفذ غارة جوية على مدينة نيالا جنوب دارفور، أسفرت عن مقتل 118 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد كبير من المنازل.