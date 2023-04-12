في أول زيارة منذ 2011.. وزير خارجية سوريا يصل إلى السعودية
أفادت وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل إلى مدينة جدة في زيارة هي الأولى للسعودية منذ عام 2011.
وكان في استقبال الوزير السوري والوفد المرافق له في مطار جدة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.
وقالت الوكالة إن زيارة العمل التي يقوم بها المقداد للمملكة تأتي بناء على دعوة من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.
وتهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الجانبين سيعقدان جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
وسيناقش الجانبان كذلك تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا.