في أول زيارة منذ 2011.. وزير خارجية سوريا يصل إلى السعودية

أفادت وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل إلى مدينة جدة في زيارة هي الأولى للسعودية منذ عام 2011.

وكان في استقبال الوزير السوري والوفد المرافق له في مطار جدة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.

وقالت الوكالة إن زيارة العمل التي يقوم بها المقداد للمملكة تأتي بناء على دعوة من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

وتهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.