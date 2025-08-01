الأمم المتحدة توثق إطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون مساعدات (فيديو)

نشرت وكالة تابعة للأمم المتحدة، مقطع فيديو يوثق إطلاق نار كثيفا على فلسطينيين كانوا يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة.

الفيديو، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتاريخ 30 يوليو/تموز، يُظهر لحظات إطلاق نار على مقربة شديدة من عشرات الفلسطينيين بالقرب من مركز توزيع مساعدات، دون وجود مؤشرات على وقوع اشتباكات في المكان.

وفي بيان صادر اليوم الجمعة، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 1373 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ 27 مايو/أيار 2025، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية.

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وأوضح مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية أن 859 من الضحايا سقطوا في محيط مواقع مؤسسة إغاثة غزة، بينما قُتل 514 آخرون على طول مسارات قوافل الإمدادات الغذائية، مشيرًا إلى أن معظم هذه الوفيات وقعت جراء عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي.

كما أفاد البيان بأن يومي 30 و31 يوليو/تموز شهدا مقتل 105 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 680 آخرين، خلال انتظارهم قوافل الإغاثة في مناطق متفرقة تشمل شمال غزة، وجنوب خان يونس، ووسط القطاع، ورفح.

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 يوليو عن "وقف محدود" للعمليات العسكرية لتسهيل إيصال المساعدات، أكد مكتب الأمم المتحدة استمرار إطلاق النار والقصف على طول طرق القوافل الغذائية وبالقرب من مواقع توزيع المساعدات.