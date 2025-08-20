لافروف يحذّر الغرب من تجاهل موسكو بمحادثات الضمانات الأمنية

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، من أن بحث أي ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا من دون إشراك روسيا يمثّل "طريقا إلى المجهول".

وقال لافروف للصحفيين، إن "الغرب يفهم تماما بأن بحث الضمانات الأمنية بشكل جدي من دون روسيا الاتحادية.. طريق إلى المجهول".

وأضاف: "لا يمكن أن نوافق بأن يتم الآن اقتراح حل مسائل أمنية جماعية من دون إشراك روسيا الاتحادية"، بحسب "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة الاتحاد الأوروبي يستعد لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

كما اتّهم لافروف، الأربعاء، القادة الأوروبيين بالقيام بـ"محاولات خرقاء" لتغيير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال ملف أوكرانيا.

وقال لافروف: "لم نرَ غير تصعيد عدواني للوضع ومحاولات خرقاء لتغيير موقف الرئيس الأمريكي"، في إشارة إلى اجتماع ترامب، الاثنين، مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف: "لم نسمع أي أفكار بنّاءة من الأوروبيين هناك".