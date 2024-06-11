يديعوت أحرنوت: مراسلات السنوار تكشف "مفاجآت" في 7 أكتوبر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، إن المراسلات الخاصة بزعيم حركة حماس في قطاع غزة، مع زملائه من عناصر الحركة التي كشفتها تقارير إخبارية، أظهرت رغبة يحيى السنوار، باستمرار القتال لـ "تحقيق أهدافه"، ومفاجآت أخرى يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكتب "السنوار" لزميله في قيادة حركة حماس، إسماعيل هنية، بعد مقتل 3 من أبنائه على يد الجيش الإسرائيلي في غزة، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، أن "موت أبنائكم وبقية الفلسطينيين هو شريان حياة الأمة".

وعلى الرغم من أن السنوار خطط ونفّذ الهجوم المفاجئ، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الرسائل التي بعثها كشفت أنه فوجئ بـ"وحشية" عناصر حماس الذين تسللوا إلى إسرائيل، كما تقول الصحيفة.

وكتب "السنوار" في إحدى تلك الرسائل، فيما يتعلق بالعناصر التي اختطفت النساء والأطفال في إسرائيل: "لقد خرجت الأمور عن السيطرة، لقد ضاع الناس فيها، ولا ينبغي أن يحدث ذلك".

وتكشف مراسلات زعيم حماس، الأسباب وراء معارضته المستمرة لإبرام صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل القطاع، كما تُظهر عدم اهتمامه بحياة الفلسطينيين، إضافة إلى حساباته التي تهدف لاستمرار القتال، وموت المزيد من المدنيين الفلسطينيين، لتحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، بحسب الصحيفة.