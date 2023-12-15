بين شروط حماس وإسرائيل.. هدنة غزة ملف عالق ينتظر "انفراجة"

تزداد الضغوط الداخلية والخارجية على إسرائيل من أجل التوصل لحل يفضي لإنهاء الحرب، لكن ثمة اشتراطات يطرحها الجانبان (إسرائيل وحماس) قد تطيل أمد الحرب التي بدأت قبل سبعين يوماً.

وبينما تطلب حركة حماس أن تكون العودة للتفاوض على تبادل الأسرى مشروطة بوقف شامل لتبادل إطلاق النار، تتمسك إسرائيل بأن يكون وقف إطلاق النار مقدمة لمرحلة تنهي حكم حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة، وهو الهدف الذي لا تقدم إسرائيل أي تصور لتطبيقه بعد دخولها برياً في غالبية مناطق القطاع.

وبحسب خبراء ومحللين استطلع "إرم نيوز" آراءهم، فإن الهدنة في غزة ستظل ملفاً عالقاً ينتظر "انفراجة" تقود إليها مقترحات خلاقة من الوسطاء أو ضغوط حقيقية خاصة على إسرائيل، أو تطورات ميدانية تؤثر على سير المعارك البرية.

مرحلة حساسة

يرى الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي أشرف عكة، أن الحرب في قطاع غزة باتت أمام مرحلة حساسة ودقيقة، خاصة بعد الحراك السياسي والدبلوماسي الأمريكي والانتقادات العلنية التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.