بين شروط حماس وإسرائيل.. هدنة غزة ملف عالق ينتظر "انفراجة"
تزداد الضغوط الداخلية والخارجية على إسرائيل من أجل التوصل لحل يفضي لإنهاء الحرب، لكن ثمة اشتراطات يطرحها الجانبان (إسرائيل وحماس) قد تطيل أمد الحرب التي بدأت قبل سبعين يوماً.
وبينما تطلب حركة حماس أن تكون العودة للتفاوض على تبادل الأسرى مشروطة بوقف شامل لتبادل إطلاق النار، تتمسك إسرائيل بأن يكون وقف إطلاق النار مقدمة لمرحلة تنهي حكم حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة، وهو الهدف الذي لا تقدم إسرائيل أي تصور لتطبيقه بعد دخولها برياً في غالبية مناطق القطاع.
وبحسب خبراء ومحللين استطلع "إرم نيوز" آراءهم، فإن الهدنة في غزة ستظل ملفاً عالقاً ينتظر "انفراجة" تقود إليها مقترحات خلاقة من الوسطاء أو ضغوط حقيقية خاصة على إسرائيل، أو تطورات ميدانية تؤثر على سير المعارك البرية.
مرحلة حساسة
يرى الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي أشرف عكة، أن الحرب في قطاع غزة باتت أمام مرحلة حساسة ودقيقة، خاصة بعد الحراك السياسي والدبلوماسي الأمريكي والانتقادات العلنية التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال عكة في حديث لـ"إرم نيوز": "الحرب أصبحت تسير في أجواء معقدة وخطيرة تدفع جميعها باتجاه هدنة طويلة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ذاهبة لوضع جدول زمني لهذه الحرب، والتخفيف من وطأة ووتيرة وشكل العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال ما تبقى من أيام.
وأوضح أن "هذه المتغيرات ستدفع لتنفيذ وقف نهائي لإطلاق النار أو هدنات مؤقتة طويلة"، مشيراً إلى ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن إعطاء نتنياهو تعليمات لرئيس الموساد كي يتحرك لإعادة ملف تبادل الأسرى.
وحول ما تريد حركة حماس تحقيقه قبل وقف الحرب، أشار عكة إلى موقف الحركة المعلن بأنها لا تريد هدنة وتبادل أسرى دون إطار رؤية شاملة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب، مشدداً على أن هذا المطلب يضع الكرة في ملعب الوسطاء لإيجاد حلول خلاقة أو القدرة على توفير آلية فعالة للضغط على إسرائيل.
وقال إن "حماس تحتاج لثلاثة معطيات أساسية، أولها أن تكون هناك رؤية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وبحث إعادة إعمار قطاع غزة، وأن تكون جزءاً من أي أفق سياسي لمستقبل قطاع غزة".
خيار اضطراري
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالمجيد سويلم، إن "إسرائيل حاولت بكل الوسائل والسبل وخارج إطار القانون والمنطق للوصول إلى الرهائن ولم تفلح حتى الآن، إلا بشكل جزئي وقليل الأهمية".
وأضاف سويلم لـ"إرم نيوز" أن "الأمر يعني أن الحكومة الإسرائيلية مضطرة بصورة أو بأخرى للتوصل لهدنة، في ضوء الضغط الداخلي الكبير الذي تتعرض له حكومة نتنياهو من أهالي الأسرى والمجتمع الإسرائيلي".
وتابع: "لم يعد الإسرائيليون وحتى المجتمع الدولي يرى أي أفق سياسي أو عسكري حقيقي جراء استمرار هذه العمليات العسكرية".
وأوضح أن "إسرائيل ستلجأ للقبول بالرؤية الأمريكية للحرب بأن القتال يجب أن يكون في مناطق محدودة وعلى شكل عمليات خاصة، وليس بالشكل البري القائم الآن. ويمكن القول إن هذا الشكل من الحرب يقترب من الانتهاء فعلياً".
وفي ما يتعلق بالمفاوضات المقبلة بين الجانبين لتبادل الأسرى، قال إنه "عندما يتعلق الأمر باستعادة العسكريين فإنه لا يمكن لإسرائيل استرجاع الأسرى دون إجراء مفاوضات تفضي لتبييض السجون الإسرائيلية".
وتابع: "قد يضغط الوسطاء من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وتلي ذلك مفاوضات تشمل الكل مقابل الكل جزئياً أو كلياً. وقد يكون من بين الحلول التوصل لاتفاقات جزئية تشمل الإفراج عن قادة عسكريين أسرى لدى حماس مقابل قادة أسرى أو صفقات مماثلة".