نجيب ميقاتي: على التنظيمات الفلسطينية وقف الاقتتال فورًا في عين الحلوة

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، التنظيمات الفلسطينية بوقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة، مؤكدًا أن ذلك "يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، خاصة أنّ اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على أرضهم، والذي دفعوا بسببه في السابق أثمانًا غالية".

جاءت تصريحات ميقاتي، بعد إجرائه اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بهدف متابعة الوضع في مخيم عين الحلوة. كما أجرى ميقاتي اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين أشرف دبور، وتلقى اتصالًا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.