إعلام عبري: انقسام وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن حالة انقسام في الفريق التفاوضي الإسرائيلي بشأن إمكانية المضي قدما في الاتفاق مع حركة حماس، رغم ظهور مبادرات جديدة للعودة إلى مائدة المفاوضات، سواء من القاهرة وحدها، أو من واشنطن والقاهرة والدوحة معا، وذلك على خلفية إقرار خطة الاحتلال الكامل لغزة.

وبحسب هيئة البث، قالت مصادر مشاركة في المحادثات إن الانقسام لا يتعلق فقط بالاتفاق الجزئي أو غيره، بل بالعودة إلى المفاوضات في حد ذاتها.

وأشارت إلى أن حماس تناقش استئناف المحادثات بشأن اتفاق جزئي، وتقدّر الحركة أن الوسطاء سيزيدون الضغط على الجانبين لإعادتهما إلى مسار المفاوضات في الأيام المقبلة.

ووفق تقرير الهيئة، لم يصل وفد حماس إلى العاصمة المصرية لاستئناف المفاوضات، بل لرأب الصدع مع مصر، مشيرا إلى أن هذا الصدع نشأ بعد مواقف اتخذتها الحركة ضد القاهرة خلال الأيام الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن مصادر من الفريق التفاوضي الإسرائيلي تُحمّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية تعقيد الموقف بسبب شروطه الإضافية الأخيرة، التي عرضها خلال مؤتمريه الصحفيين باللغتين العبرية والإنجليزية، مشيرا إلى ما سمّاه "شروط الاستسلام".

وأكدت أصوات من الفريق التفاوضي أن الفجوات بين حماس وإسرائيل ليست كبيرة، ويمكن حلها، في حين حمّل نتنياهو حماس مسؤولية التعطيل، بسبب تمسّكها بمطالب قال إنها لن تقبلها أي حكومة.