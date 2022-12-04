العراق.. استدعاء 10 من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء في شبهات فساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، استدعاء 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء، من بينهم وزير وأربعة من الوكلاء السابقين؛ بسبب شبهات فساد في أحد العقود المبرمة.

وذكر بيان صدر عن الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن".