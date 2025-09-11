logo
العالم العربي

احتُجزت في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن مسؤولة أممية أردنية

احتُجزت في صنعاء.. الحوثيون يفرجون عن مسؤولة أممية أردنية
مبنى وزارة الخارجية الأردنيةالمصدر: الوزارة
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الإفراج عن المواطنة لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، التي كانت مُحتجَزة لعدة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، وعودتها إلى المملكة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن الوزارة تابعت القضية منذ لحظة احتجاز كتاو، من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية، لضمان الإفراج عنها وتأمين عودتها إلى المملكة في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن الإفراج عنها.

أخبار ذات علاقة

لقطة من استهداف صنعاء

الحوثيون: مقتل صحفيين ومدنيين في الغارات الإسرائيلية على صنعاء

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن ميليشيا الحوثي اعتقلت 11 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بعد أن أعلن مصدر أمني حوثي في وقت سابق "توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي، وثلاثة من موظفي اليونيسف" بعد دهم مكاتب الوكالتين الأمميتين.

إضافة إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة اتهاماتها للحوثيين، الثلاثاء الماضي، باحتجاز 40 موظفا أمميا في اليمن بشكل تعسفي، وأعربت عن قلقها إزاء ما سمته "اقتحام مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها".

أخبار ذات علاقة

بعثة الأمم المتحدة في اليمن

باريس تطالب بالإفراج عن الموظفين الأمميين المعتقلين في اليمن

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC