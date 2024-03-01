شاب غزي: قناص إسرائيلي قتل أبي وأخي بـ"غمضة عين"

وتابع: "بدأت بالصراخ يمّا، الحقيني أبوي وحازم تصاوبو، اتصلي بالإسعاف"، جاءت أمي عند باب سطح المنزل وعندما رأتهما تعرضت للإغماء فوراً.

وأكمل أبو جامع: "صرت أبكي بجانب أمي المغمى عليها كطفل صغير، ولا أستطيع فعل شيء، حاولت الاتصال بالإسعاف دون جدوى".

"بقينا أكثر من ساعتين لا نستطيع الوصول إليهما، ونحن في صدمة كبيرة"، وفقا لأبو جامع، مبينا أن والدته دخلت في حالة هذيان وهستيريا، ومع تقدم الوقت قرر الزحف نحوهما والمخاطرة للوصول إليهما، وبالفعل زحف وعيناه غارقة بالدموع، وبدأ بسحب والده، ومن ثم شقيقه.

ولفت أبو جامع: "حاولت خلع ملابسهما لمعرفة أماكن الإصابة، حيث تلقى والدي رصاصتين في صدره، وشقيقي حازم رصاصة في قلبه مباشرة".

وأشار أبو جامع، خلال حديثه: "جاءت سيارة الإسعاف بعد قرابة أربع ساعات، وقام موظفو الإسعاف بإجلائهما إلى المستشفى.. انتهى كل شيء برصاصتي قناص، أنهى فيها حياة أبي وشقيقي وحرمنا رؤيتهما إلى الأبد".