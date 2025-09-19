غزة تحت الضغط.. "عربات جدعون 2" تتغلغل وتُسقط عشرات الضحايا (فيديو)

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات قصف ونسف في أجزاء متفرقة من مدينة غزة التي أعلن بدء اجتياحها بشكل كامل قبل 3 أيام ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف على منطقة أبراج الكرامة ومنطقة أبراج المقوسي إلى الغرب من مدينة غزة، بعد تقدم لقواته وتمركزها على الشريط الساحلي أقصى قرب المدينة.

كما نفذ عمليات نسف في المناطق ذاتها عبر إرسال روبوتات مفخخة، ما يشير إلى تمهيده لمزيد من التقدم خلال الساعات المقبلة.

وواصل الجيش الإسرائيلي، قصف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وهو المحور الثاني لتقدم قوات الجيش باتجاه عمق المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، أعلنت مستشفيات عاملة هناك استقبال جثامين 8 قتلى جراء غارات إسرائيلية على مخيمات البريج والنصيرات.

كما قُتل فلسطينيان في عملية قصف إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة.

وواصل آلاف الفلسطينيين محاولاتهم للنجاة عبر النزوح لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، مرورًا بشارع الرشيد الساحلي المكتظ.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها "تواجه ظروفًا كارثية في مدينة غزة، إذ تكتظ المستشفيات بالمصابين والمرضى وسط خدمات محدودة".

وأضافت في بيان لها: "نسبة إشغال المستشفيات تفوق 250% في مدينة غزة مما يؤثر على الخدمات الصحية، وأن نزوح المواطنين إلى جنوب مدينة غزة يفاقم الضغوط على مستشفياتها المستنزفة أصلاً".

من جانبه، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) إن 11 منشأة تابعة للأونروا تضررت جراء ضربات إسرائيلية خلال 5 أيام، مشيرة إلى أنها كانت مراكز لجوء طارئة لنحو 11 ألف شخص.