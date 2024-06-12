أمبري: استهداف سفينة تجارية قبالة اليمن

قالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية اليوم الأربعاء، إن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها للاستهداف على بعد نحو 67.7 ميل بحري جنوب غربي الحديدة في اليمن.

وأضافت الشركة في مذكرة "تشير تقييمات أمبري إلى أن السفينة كانت تقع ضمن فئة السفن التي يستهدفها الحوثيون وقت حدوث الواقعة"، بحسب "رويترز".

وتنفذ ميليشيا الحوثي هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، منذ السابع من أكتوبر، يقولون إنها للتضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.