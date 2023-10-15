ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 2329 قتيلا

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن عدد الضحايا في القطاع ارتفع صباح اليوم الأحد إلى 2329 قتيلًا بالإضافة إلى 9714 مصابًا، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وتستمر إسرائيل منذ السبت الماضي في شن قصف عنيف على قطاع غزة المحاصر منذ 17 عامًا.

ويأتي القصف المتواصل للقطاع وسط استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجوم بري بهدف القضاء على قوة حماس العسكرية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي، أن عشرات آلاف الجنود سيشاركون في الحرب البرية على غزة.

بالتزامن مع ذلك، حذرت وزارة الصحة بغزة، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، لا سيما في المناطق الشمالية، حيث أكدت أن 70% من القاطنين في شمال غزة محرومون من الخدمات بعد إخلاء الأونروا مقراتها.