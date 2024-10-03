"ليلة عنيفة".. لبنان يرزح تحت موجة "كثيفة" من الغارات الإسرائيلية (فيديو)

قُتل 5 أشخاص وأُصيب 8 بجروح إثر شن الطيران الإسرائيلي، منتصف ليل الأربعاء، غارات على العاصمة اللبنانية بيروت، بعضها بضاحيتها الجنوبية.

وعاش لبنان "ليلة عنيفة" امتدت لساعات الصباح الأولى، حيث شن الجيش الإسرائيلي موجة جديدة من الغارات على قرى ومدن قضاء صور وبنت جبيل اللبنانية عند منتصف الليل الفائت حتى صباح اليوم الخميس، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وبينت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف بلدتي طورا والعباسية، وتعرضت بلدات يارين والبستان وعلما الشعب وطير حرفا والضهيرة وعيتا الشعب لقصف مدفعي استمر لأكثر من نصف ساعة.

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وجدّد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مدينة بنت جبيل وأطراف بلدة رامية في القطاع الأوسط.

ولم يغب الطيران الاستطلاعي والمسّير من سماء المنطقة وصولا حتى مشارف مدينة صور، بحسب الوكالة اللبنانية.

وأطلقت إسرائيل طوال الليل الفائت بحسب الوكالة، القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.