"مؤلم".. الداخلية السورية تعلق على فيديو حادثة مستشفى السويداء

علّقت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، على مقطع الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، ويُظهر حادثة قتل داخل المستشفى الوطني في السويداء خلال أحداث الشهر الماضي.

وأظهر المقطع، الملتقط من كاميرات المراقبة في المستشفى بتاريخ 16 تموز/يوليو، مسلحًا يُزعم أنه من قوات الأمن يطلق النار على أحد المسعفين المتطوعين بعد مشادة قصيرة، ثم تُسحب جثته بعيدًا، فيما بدا عدد من العاملين في المستشفى جاثين على ركبهم في الممر.

ووصفت الوزارة المشهد في بيان نشرته عبر موقع "إكس"، بأنه "مؤلم"، مؤكدة إدانتها الشديدة للحادثة، وتعهدت بـ"محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بصرف النظر عن انتماءاتهم".

وأوضحت أنه تم تكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على التحقيقات لضمان سرعة الوصول إلى الجناة وتوقيفهم.

وتأتي هذه التطورات على خلفية مواجهات دامية شهدتها محافظة السويداء في 13 تموز/ يوليو الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، استمرت لأيام وأسفرت عن نزوح نحو 200 ألف شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.