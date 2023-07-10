عدن.. ضبط أطنان من المواد الكيميائية التي تستخدم في وقود الصواريخ
أعلنت قوات "الحزام الأمني" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، ضبط قرابة 4 أطنان من المواد الكيميائية التي تدخل في تركيبة وقود المتفجرات والصواريخ، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثيين.
ونقل موقع "درع الجنوب" المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية، عن قائد القطاع الأول لدى "الحزام الأمني"، النقيب مالك فضل، أن عملية ضبط المواد الكيميائية، جاءت بعد تفتيش عدد من الهناغر بمدينة "إنماء السكنية"، التابعة إداريًا لمديرية البريقة غربي عدن، عقب عمليات تحري ورصد.
وذكر فضل، أن القوات ضبطت ما يقارب 40 برميلا تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.
وأشار تقرير الخبراء المختصين، إلى أنها تحتوي على مسحوق الألومنيوم، "وهي مادة يمكن خلطها مع بيركلورات الأمونيوم لإنتاج وقود صاروخي قوي".
وقال إن الوصف المطلق على الشحنة بأنها "صمغ الزهور"، يؤكد أنها استوردت لأنشطة عدائية ولصنع المتفجرات أو الوقود الدافع.
وأشار إلى ضبط "أكياس غير معلمة من مسحوق أوكسيد الحديد، الذي يستخدم كمادة مضافة لوقود الصواريخ، إذ يعمل كمحسن معدل للاحتراق، وبالنظر لوجود هذه المادة مع مسحوق الألومنيوم، فذلك يثبت أن هذه الشحنة كانت تهدف لإنتاج وقود الصواريخ".
وأضاف قائد القطاع الأول لدى قوات "الحزام الأمني"، أن الشحنة احتوت كذلك على أكياس من مواد "راتنغ الفينول ومسحوق عراء الأرز اللزج، وكلها مواد كيميائية تستخدمها مليشيات الحوثيين في تصنيع الصواريخ والمواد المتفجرة".
وقال النقيب مالك فضل، إنه تم تحريز المضبوطات وضبط العصابة التي كانت تنوي نقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتمت إحالتهم إلى النيابة الجزائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.