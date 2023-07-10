عدن.. ضبط أطنان من المواد الكيميائية التي تستخدم في وقود الصواريخ



أعلنت قوات "الحزام الأمني" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، ضبط قرابة 4 أطنان من المواد الكيميائية التي تدخل في تركيبة وقود المتفجرات والصواريخ، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثيين.

ونقل موقع "درع الجنوب" المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية، عن قائد القطاع الأول لدى "الحزام الأمني"، النقيب مالك فضل، أن عملية ضبط المواد الكيميائية، جاءت بعد تفتيش عدد من الهناغر بمدينة "إنماء السكنية"، التابعة إداريًا لمديرية البريقة غربي عدن، عقب عمليات تحري ورصد.