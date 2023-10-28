إسرائيل تتهم الحوثيين بالتورط في حادثتي طابا ونويبع

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر، اليوم الجمعة، أطلقتها ميليشيات الحوثيين على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان: "تندد إسرائيل بالأضرار التي لحقت بالقوات الأمنية المصرية جراء الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بإسرائيل".

يشار إلى أن مصر، وعلى لسان المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ، أعلنت أن المقذوفين اللذين سقطا، صباح اليوم، في مدينتي طابا ونويبع جنوب سيناء، هما طائرتان موجهتان من جنوب البحر الأحمر إلى شماله.

وأضاف عبد الحافظ، في بيان، أن التحقيق الذي أجري بمعرفة لجنة مختصة، أثبت أن ما سقط في المدينتين هما طائرتان موجهتان.