شهادات صادمة لناجين من فيضانات درنة

أحد الناجين من الفاجعة، أكد ما قاله شهود عيان في درنة كانوا هم أيضا من الناجين، حيث أفادوا بسماعهم صوتا يشبه الانفجار، وبعده بلحظات أتى الطوفان.

كان صوت الانفجار ذلك، ناجما عن انهيار السد.

ووصف ناج آخر بقاءه على قيد الحياة هو وباقي أفراد أسرته بـ"المعجزة" حيث استطاع هو وزوجته وأبناؤه الصعود على سطح البرج السكني الذي يقطنه.

أسعفه البرج ولكن أراه هول الفاجعة، حيث رأى أمام عينيه مدينته التي ولد وترعرع بها تدمر وتجرف أحياؤها بقاطنيها نحو البحر، دون أن يستطيع تقديم أي مساعدة لأولئك الذين كانوا يستغيثون بينما كانت السيول تجرفهم نحو مثواهم الأخير في عمق البحر.