اليونان: تهديدات "حزب الله" ضد قبرص "غير مقبولة"

قال وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتيس، الاثنين، إن تهديدات ميليشيا حزب الله اللبنانية ضد قبرص غير مقبولة، وأن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات.

وأضاف، في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء خارجية التكتل "من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي".