اليونان: تهديدات "حزب الله" ضد قبرص "غير مقبولة"
قال وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابيتريتيس، الاثنين، إن تهديدات ميليشيا حزب الله اللبنانية ضد قبرص غير مقبولة، وأن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات.
وأضاف، في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء خارجية التكتل "من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي".
وتابع "نقف إلى جانب قبرص وسنكون جميعا معا في مواجهة جميع أنواع التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية"، وفق ما ذكرت "رويترز".
جاء ذلك بعد أن هدد حسن نصر الله الأمين العام لميليشيا حزب الله قبرص قائلا، إن "حزب الله" قد يعتبرها "جزءًا من العدوان" إذا فتحت مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل في حرب مستقبلية محتملة مع لبنان.
وأشار إلى أن قبرص وإسرائيل تجريان مناورات عسكرية مشتركة منذ 2014، وأجريت آخر مناورة في مايو/ أيار 2023 في قبرص.