"الأخطر منذ الاتفاق".. هجوم إسرائيلي جديد على قوات اليونيفيل

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "اليونيفيل"، أن مسيّرات إسرائيلية أسقطت 4 قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام صباح يوم أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير "من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر".

وقال بيان لـ"اليونيفيل" عبر حساب الرسمي لقوة الأمم المتحدة بمنصة "إكس"، "ألقت مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي صباح يوم أمس 4 قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق".

وشدد البيان على أن مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن، تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أن مدد مجلس الأمن بالإجماع مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026 وستبدأ المهمة حينها في "انسحاب منظم وآمن" على مدى عام.

وتقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي أسست في عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.