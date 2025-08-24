logo
العالم العربي

دفعت بمدرعات وقنّاصة.. "قسد" تستنفر قواتها في الرقة

مقاتلون تابعون لقوات "قسد"- أرشيفيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 3:42 م

شهدت مدينة الرقة السورية قبل قليل استنفارًا أمنيًا غير مسبوق، عقب دفع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعشرات المدرعات والعناصر المدججة بالسلاح إلى محيط ملعب الأسود وسط المدينة، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقًا للمرصد، ترافق مع القوات انتشار قناصة على أسطح الأبنية القريبة، كما أغلقت القوات بعض الطرقات المؤدية إلى الملعب وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا على محيطه.

وأضاف: "يأتي هذا التحرك الأمني الكبير ضمن سلسلة عمليات تقوم بها قسد في مدينة الرقة خلال الفترة الأخيرة، بهدف ملاحقة مطلوبين".

وفجر الأحد الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة، بين "قسد" وعناصر الأمن الداخلي التابع للحكومة السورية، قرب قرية "معدان" بريف الرقة الشرقي.

وذكرت مصادر حينها أن قوات الأمن الداخلي السوري استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة "معدان" إثر اندلاع الاشتباكات مع قوات "قسد".

