مقتل نجل مسؤول عسكري إسرائيلي كبير بكمين نصبته حماس في جباليا

سمح الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بنشر نبأ مقتل غال مِئِير آيزِنْكُوت (ضابط احتياط برتبة رائد)، ونجل الوزير بلا حقيبة وأحد مؤسسي كتلة "معسكر الدولة" الائتلافية، غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الأسبق، والذي انضم هو ونواب من الكتلة بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس إلى الائتلاف عقب الحرب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن "غال آيزنكوت"، البالغ من العمر 25 عامًا، من هرتزيليا، وهو الابن الأصغر لآيزنكوت، قُتل في شمال قطاع غزة خلال عمليات قتالية مع الفصائل الفلسطينية.