مقتل نجل مسؤول عسكري إسرائيلي كبير بكمين نصبته حماس في جباليا
سمح الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بنشر نبأ مقتل غال مِئِير آيزِنْكُوت (ضابط احتياط برتبة رائد)، ونجل الوزير بلا حقيبة وأحد مؤسسي كتلة "معسكر الدولة" الائتلافية، غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الأسبق، والذي انضم هو ونواب من الكتلة بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس إلى الائتلاف عقب الحرب.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن "غال آيزنكوت"، البالغ من العمر 25 عامًا، من هرتزيليا، وهو الابن الأصغر لآيزنكوت، قُتل في شمال قطاع غزة خلال عمليات قتالية مع الفصائل الفلسطينية.
وخدم "آيزنكوت" الابن في الكتيبة 699 مشاة، التابعة للواء الاحتياط 551، وكان مختصًا بالقيام بعمليات تمشيط بحثًا عن فتحات الأنفاق في ضواحي جباليا.
وعثر فريق آيزنكوت الابن على فتحة نفق بالفعل، إلا أن انفجارًا كبيرًا ضرب الجنود مصدره عبوة ضخمة زُرعت عند فتحة النفق، ما يبدو أنه كمين مُحكم نصبته حركة حماس.
وأُصيب نجل رئيس الأركان الأسبق إصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى مركز "أسوتا" الطبي في مدينة أسدود، حيث أُعلنت وفاته.
وتكمن المفارقة في أن الوزير غادي آيزنكوت تلقّى نبأ مقتل نجله بينما كان يزور القاعدة الأمامية التابعة للواء 162 في منطقة غلاف غزة، حيث أخبروه في البداية أن أحد أفراد الكتيبة التي يخدم فيها نجله قد أُصيب بشدة، قبل أن يخبروه أن نجله فارق الحياة.
وتحولت منصة "إكس" بالعبرية إلى حالة من العزاء حدادًا على مقتل نجل رئيس الأركان الأسبق، وكتب رئيس الوزراء الأسبق أيهود باراك عبر حسابه أن "قلبه يتمزّق"، وكتب أيضًا: "إن سلسلة الأبطال الذين يسقطون تزداد طولًا".
وأشاد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بحرص رئيس الأركان الأسبق على إلحاق نجله بالجيش، وكتب عبر حسابه: "كيف علَّم رئيس الأركان الأسبق وعضو مجلس الحرب، الفريق (احتياط) غادي آيزنكوت نجله ليصبح مقاتلًا من أجل الدفاع عن الوطن، إنها شهادة تقدير وبطولة لدولة إسرائيل"، مبينًا أنه "لا خيار سوى الاستمرار حتى النصر".
وأعرب آرييه دِرعي، أحد زعماء حزب شاس الحريدي الائتلافي المتشدد دينيًا، عن بالغ حزنه على مقتل آيزنكوت الابن، وقال إنه يعلن الحداد على نجل صديقه الحبيب ورئيس الأركان الأسبق، وقال إنه لا توجد كلمات تعبر عن خالص عزائه.