اشتية: الانتخابات الإسرائيلية تؤكد لنا أن لا شريك للسلام

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الانتخابات الإسرائيلية "أكدت ما كان يقينا لنا من أنه لا شريك لنا في إسرائيل للسلام".

وأضاف اشتية، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية المتوقعة تظهر تنامي مظاهر "التطرف و"العنصرية" وذلك بعد تحقيق تحالف الصهيونية الدينية نتائج متقدمة في تصويت الثلاثاء.

ويأتي تصريح اشتية بعد أظهرت نتائج استطلاعات أن كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، تقدمت في النتائج الأولى لعملية الاقتراع.



وذكرت تقارير عبرية مختلفة، أن نتنياهو حصل على الأغلبية المطلوبة في كل العينات التي أظهرتها القنوات الإخبارية الإسرائيلية، مع تفوق كبير لعضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير.

وبهذا يكون نتنياهو قريبا للحصول على 61 مقعدا تؤهله للانفراد بتشكيل الحكومة المقبلة.