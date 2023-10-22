قمة القاهرة للسلام.. صوت العقل يُغيبه ضجيج الحرب

وبالتزامن مع "قمة السلام"، كان صوت الأحداث العسكرية هو الأعلى، سواء على صعيد مواجهات إسرائيل مع حركة حماس، أو مواجهاتها مع ميليشيات حزب الله في الجنوب اللبناني، والأبعد من ذلك هو إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، أنه يعتزم تكثيف ضرباته على غزة استعدادًا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.. تلك المرحلة تعني بلا شك التوغل البري داخل غزة.

وما قول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال دانييل هاغاري، "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، اعتبارًا من اليوم (أمس السبت) سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر"، إلا بمثابة إطلاق النار على أي أمل في وقف الحرب المستعرة.

حشد الرأي العام العالمي

وبالعودة إلى القمة، فهي "مهمة جدًّا" من وجهة نظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أشرف سنجر، الذي رأى في حديثه إلى "إرم نيوز"، أن الأهمية تكمن "في تجميع الشعوب العربية لوقف النزاع بين إسرائيل وحماس، خصوصًا أن أي أزمة في فلسطين مع إسرائيل، تؤثر على مصر وباقي دول المنطقة".

واعتبر سنجر أن "المطالب المركزية للقمة العربية هي رفض العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، والبحث عن حلول عادلة للقضية الفلسطينية، لذا قرر جميع الزعماء العرب حضور القمة، لبث رسالة واضحة بعدم إنهاء القضية وعدم تهجير المدنيين، والبحث عن فرص أخرى لإرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، قال المستشار بالأكاديمية المصرية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، اللواء نصر سالم، إن "قمة القاهرة للسلام تنعقد لحشد الرأي العام العالمي، لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه التصعيد العسكري بين الطرفين".

وأضاف سالم لـ"إرم نيوز"، أنه "عندما يجتمع بمصر 31 رئيس دولة و3 منظمات دولية لشرح القضية برمتها، فإن ذلك يضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والبحث عن حلول قوية".