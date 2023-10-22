قمة القاهرة للسلام.. صوت العقل يُغيبه ضجيج الحرب
مرت قمة القاهرة الدولية للسلام، التي عُقدت أمس السبت، بمشاركة أكثر من 30 بلدًا ومنظمة دولية أبرزها الأمم المتحدة والجامعة العربية، كمرور الكثير من الجهود الرامية إلى وقف الحرب الطاحنة بين إسرائيل وحركة حماس، التي دخلت يومها الخامس عشر، دون أي استجابة لمطالب ونداءات وقفها، بل إن سيناريوهات تصاعدها وامتدادها أيضًا، لا تزال حاضرة تبعًا للمعطيات على الأرض من جهة، وللتصريحات الساخنة المتبادلة من مختلف أطراف الصراع من جهة ثانية.
القمة التي نظمتها الحكومة المصرية وشهدت في أكثر من تجاه، مواقف ورسائل مهمة بما ظهَر منها وما بطَن، تشكل أكبر تعبئة دبلوماسية حتى الآن للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، والسماح باستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وثني الجيش الإسرائيلي عن نيته المعلنة للتوغل البري في القطاع، إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث بعد، وسط معيقات إسرائيلية تحول دون أن تتدفق المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب.
وبالتزامن مع "قمة السلام"، كان صوت الأحداث العسكرية هو الأعلى، سواء على صعيد مواجهات إسرائيل مع حركة حماس، أو مواجهاتها مع ميليشيات حزب الله في الجنوب اللبناني، والأبعد من ذلك هو إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، أنه يعتزم تكثيف ضرباته على غزة استعدادًا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.. تلك المرحلة تعني بلا شك التوغل البري داخل غزة.
وما قول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال دانييل هاغاري، "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، اعتبارًا من اليوم (أمس السبت) سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر"، إلا بمثابة إطلاق النار على أي أمل في وقف الحرب المستعرة.
حشد الرأي العام العالمي
وبالعودة إلى القمة، فهي "مهمة جدًّا" من وجهة نظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أشرف سنجر، الذي رأى في حديثه إلى "إرم نيوز"، أن الأهمية تكمن "في تجميع الشعوب العربية لوقف النزاع بين إسرائيل وحماس، خصوصًا أن أي أزمة في فلسطين مع إسرائيل، تؤثر على مصر وباقي دول المنطقة".
واعتبر سنجر أن "المطالب المركزية للقمة العربية هي رفض العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، والبحث عن حلول عادلة للقضية الفلسطينية، لذا قرر جميع الزعماء العرب حضور القمة، لبث رسالة واضحة بعدم إنهاء القضية وعدم تهجير المدنيين، والبحث عن فرص أخرى لإرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط".
من جانبه، قال المستشار بالأكاديمية المصرية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، اللواء نصر سالم، إن "قمة القاهرة للسلام تنعقد لحشد الرأي العام العالمي، لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه التصعيد العسكري بين الطرفين".
وأضاف سالم لـ"إرم نيوز"، أنه "عندما يجتمع بمصر 31 رئيس دولة و3 منظمات دولية لشرح القضية برمتها، فإن ذلك يضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والبحث عن حلول قوية".
منع تحويل الصراع من إقليمي إلى دولي
والقمة كما يراها خبير العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، هي "محاولة لتطويق المخاطر التي تنذر باشتعال منطقة الشرق الأوسط في ظل خطورة كبيرة، ومرحلة حرجة يمر بها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وقال فارس: "مصر تسعى من خلال القمة لتوحيد المواقف الدولية، ومنع تحويل الصراع من إقليمي إلى دولي، لأنه من الممكن أن تتدخل أطراف دولية في المشهد، إضافة إلى تغذية التنظيمات الإرهابية، فالمنطقة ستكون بيئة خصبة لهذه الجماعات".
غياب القرارات القوية
في المقابل، اعتبر مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر المصرية العسكرية، اللواء محمد الغباري، أن "القرارات القوية غابت عن قمة القاهرة، بسبب عدم دعم المجتمع الدولي للطرح العربي الذي يدعو إلى حل الدولتين وإنهاء الصراع".
وأضاف الغباري لـ"إرم نيوز"، أن "القوة هي التي تحكم في الوقت الحالي، وسط صمت المجتمع الدولي وعدم التدخل بشكل حاسم".
السيناريوهات المقبلة
وبشأن السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن "إسرائيل ستوسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف حزب الله على الجبهة الشمالية".
وقال هريدي فيما يتعلق بكلمات القادة العرب في القمة الذين طالبوا بوقف إطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمرافق والمستشفيات، إنها "بلورة مواقف وآراء محددة بشأن كيفية الخروج من هذا المنعطف الخطير، في ظل فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تمرير قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار".
يشار إلى أنه لم يصدر بيان ختامي عن المشاركين في القمة، بل أصدرت الرئاسة المصرية عوضًا عن ذلك بيانًا وافق عليه ممثلو الدول العربية المشاركة، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين عرب أن سبب عدم إصدار بيان ختامي هو "طلب الغرب إدانة واضحة لحماس وتحميلها مسؤولية التصعيد، وإطلاق سراح المختطفين من قبل الحركة".