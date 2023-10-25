عائلات في غزة تلبس أساور لتحديد هوية أفرادها تجنبًا لدفنهم في مقابر جماعية

وقال علي الضبة (40 عامًا) إنه رأى جثثًا ممزقة بسبب القصف، ولا يمكن التعرف عليها.

وذكر أنه قرر تقسيم عائلته لمنع موت كل أفرادها في ضربة واحدة، وأن زوجته لينا (42 عامًا) أبقت ولدين وبنتين من أبنائهما في مدينة غزة شمالاً، وانتقل هو و 3 آخرون إلى خان يونس جنوبًا.

وأردف قائلاً: "لقد قسَّمت عائلتي إلى قسمين".

وأضاف: "أبلغت زوجتي أن تصطحب معها ولدين وبنتين من أطفالنا ويبقى الآخرون معي، ففي حال متنا يبقى أحد منا موجودًا".

وقال "الضبة" إنه يستعد للأسوأ، واشترى أساور من الخيوط الزرقاء لأفراد عائلته ليضعوها حول المعصمين.

وقال: "لا قدَّر الله لو تقطعت أجساد أفراد عائلتي أستطيع بهذه الطريقة أن أعرفهم، وأدفنهم باحترام".

وتشتري عائلات فلسطينية أخرى أساور أو تصنعها لأطفالها، أو تكتب أسماءهم على أذرعهم.