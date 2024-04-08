مقتل 13 جنديا يمنيا في حادث مروري "مروع" بالجوف (فيديو)

قُتل، الأحد، 13 جندياً من أفراد قوات المنطقة العسكرية السادسة التابعة للجيش اليمني، بمحافظة الجوف، وشخص مدني واحد، إثر حادث مروري مروّع بعد تصادم مركبتين في طريق صحراوي بمنطقة "اليتمة" بين محافظتي مأرب والجوف، شمالي البلاد.

وقالت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز"، إن 12 جنديًا من المتوفين، من منتسبي لواء "الشموخ" بالجوف، تسلموا مرتباتهم الشهرية، وكانوا في طريقهم إلى مأرب، تمهيدًا لعودتهم إلى محافظتي لحج وتعز المتجاورتين، بهدف قضاء فترة إجازة عيد الفطر مع أهاليهم.

وذكرت المصادر أن السيارة التي كان يستقلها الجنود من نوع "هايلوكس"، اصطدمت بسيارة عسكرية أخرى تحمل كميات من مادة البترول، ما أدى إلى مقتل الركاب البالغ عددهم 14 مع سائق مركبة الجنود، ونشوب حريق التهم السيارتين.

وأشارت إلى أن ظروف التصادم مجهولة، "لكنها مفهومة في ظل استخدام المسافرين بين مأرب والجوف، طرقًا صحراوية محددة في مناطق مليئة بالألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، إذ يضطر السائقون إلى الإسراع حتى لا تعلق سياراتهم في الرمال".