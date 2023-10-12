الأمم المتحدة تندد بهجمات إسرائيل و"جرائم" حماس

ندَّدت مجموعة من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة اليوم الخميس بالعنف ضد المدنيين في إسرائيل، وعبَّرت عن أسفها لأن الضربات الانتقامية على غزة تعد بمثابة "عقاب جماعي".

وبينما ندَّدت المجموعة "بالجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس"، قالت إن إسرائيل لجأت إلى شن "هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة".