تحذيرات في غزة من التعامل "غير المدروس" مع هدنة إسرائيل الإنسانية

حذرت مصادر فلسطينية وناشطون، اليوم الأحد، من ضبابية الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها إسرائيل من جانب واحد، وذلك قبل سريان الهدنة المتوقع عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وشدد ناشطون فلسطينيون على أن الهدنة الإسرائيلية تتضمن وقفاً مؤقتاً لعمليات الجيش الإسرائيلي، في بعض المناطق فقط، وليست وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وأكدوا أن الهدنة لا تشمل مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي أو أماكن إعادة تمركزه في قطاع غزة، مشددين على أن التوجه نحو المنطقة الشرقية أو الحدودية يشكّل "خطرا كبيرا" على الأرواح.