تحذير أممي: شريان الحياة الأخير في غزة ينهار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلق بالغ إزاء التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، محذرًا من أن "آخر شريان حياة للسكان يوشك على الانهيار"، وفق ما نقله المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك.

وأكد دوجاريك أن غوتيريش يشعر بأسف عميق إزاء التقارير المتزايدة حول تفشي سوء التغذية بين الأطفال والكبار، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالسماح الكامل بتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.

وتأتي التحذيرات الأممية في ظل تصاعد مأساة الجوع التي تعصف بسكان غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 وفاة و650 إصابة خلال 24 ساعة فقط نتيجة استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، ما يرفع حصيلة "ضحايا لقمة العيش" إلى أكثر من ألف قتيل و6,500 مصاب.

وتشهد مستشفيات القطاع موجة غير مسبوقة من الإعياء الشديد وحالات فقدان الوعي، خاصة بين الأطفال والنساء، مع تسجيل 18 وفاة جديدة بسبب الجوع خلال يوم واحد فقط.

في السياق نفسه، حذّر برنامج الأغذية العالمي من بلوغ الوضع الإنساني في غزة "مرحلة غير مسبوقة من التدهور"، مؤكداً أن ثلث السكان لا يجدون طعامًا لعدة أيام، في مؤشر خطير على اتساع نطاق المجاعة.

وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن وجود نحو 55 ألف سيدة حامل في القطاع، منهن ما لا يقل عن 11 ألفًا يعانين من خطر المجاعة وسوء التغذية الحاد، ما يهدد حياتهن وأجنتهن في ظل انهيار الرعاية الصحية.