روبيو: تحركات الاعتراف بدولة فلسطينية لا تقربنا من إقامتها

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إن تحركات الاعتراف بدولة فلسطينية لا تقربنا من إقامتها.

ودعا روبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوردته "رويترز"، إلى نزع سلاح حركة حماس.

وقال روبيو، الذي يزور القدس بعد أقل من أسبوع من استهداف إسرائيل لقادة حماس في قطر: "يجب أن ينتهي وجود حماس ككيان مسلح يمكن أن يهدد السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف أن واشنطن ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على إيران، التي تدعم الحركة الفلسطينية المسلحة، حتى "تغير طهران نهجها".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتقديم واشنطن "دعمًا ثابتًا" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة.

وقال روبيو للصحفيين: "شعب غزة يستحق مستقبلًا أفضل، لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يبدأ حتى يتم القضاء على حماس".

وأضاف "يمكنكم الاعتماد على دعمنا والتزامنا الثابتين لتحقيق ذلك".