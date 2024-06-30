"جرف الصخر".. عراقيون فروا من داعش فاحتل "الحشد الشعبي" مناطقهم

وتقع ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل، وتبعد (60 كم جنوب غرب بغداد)، و (13 كم شمال مدينة المسيب)، يقطنها ما يقارب 140 ألف نسمة، كلهم من العرب "السنّة". وللناحية أهمية جغرافية؛ فهي تربط محافظة الأنبار وبغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية.

تقطن غالبية العوائل النازحة من جرف الصخر مخيم ""بزيبز" الواقع غربي العاصمة بغداد، في حين يتوزع آخرون ضمن مخيمات محافظة السليمانية، وبعضهم في محافظة الأنبار.

ويعد ملف نازحي جرف الصخر، التي تم تحويل اسمها إلى "جرف النصر" بعد طرد داعش منها في آب عام 2014، من أعقد الملفات التي تواجهها الحكومة العراقية، إذ عجزت الحكومات منذ حكومة حيدر العبادي مروراً بعادل عبد المهدي والكاظمي، وصولاً إلى رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، من الدخول حتى إلى منطقة جرف الصخر.

وتؤكد مصادر حكومية عديدة أن الفصائل المسلحة حرمت على أية جهة حكومية الدخول إلى جرف الصخر والتجوال فيها، في حين تمنع تلك الفصائل الأهالي من العودة إلى مناطقهم بحجة المؤشرات الأمنية، وأن المنطقة كانت فيها "معسكرات للتنظيمات الإرهابية"، بحسب تلك الفصائل وقياداتها.

وبحسب المهجرين من أهالي جرف الصخر من القاطنين في مخيم "بزيبز"، فإن المخيم بات يفتقر لأبسط مقومات العيش، ويقول الحاج أبو محمد الجنابي، أحد سكان المخيم: "بتنا نعيش في كابوس مطبق، فلا ماء ولا كهرباء وكأننا منسيون في هذا العالم".