بينهم قادة.. مقتل 12 من "حركة الشباب" وسط الصومال

أعلن في الصومال السبت، عن قتل 12 وإصابة 13 آخرين من عناصر "حركة الشباب" في عملية عسكرية في وسط البلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الوكالة، "قُتل 12 من ميليشيات حركة شباب الصومال، بينهم قيادات بارزة، وأصيب 13 آخرون في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمحافظة جلجدود".

وطبقا للوكالة، "استهدف العملية العسكرية الدقيقة التي جرت في منطقة عيل-طيقويني مركزا لميليشيات شباب الصومال أثناء تجمع أكثر من 40 من الميليشيات بهدف الإعداد للهجمات إرهابية".

وأشارت إلى أنه "تجري عملية تعقب للعناصر الإرهابية التي فرت خلال تنفيذ العملية العسكرية".

وتشن حركة "شباب الصومال" هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم.