واشنطن: مقتل 9 أمريكيين إثر هجوم حماس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن تسعة أمريكيين قتلوا، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين في إسرائيل، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس وأودى بحياة مئات الإسرائيليين.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الوزارة في بيان: "الآن يمكننا تأكيد مقتل تسعة مواطنين أمريكيين".

وأضاف: "يمكننا أيضا تأكيد أن مصير عدد (آخر) من المواطنين الأمريكيين لا يزال مجهولا، ونعمل مع شركائنا الإسرائيليين على تحديد أماكن وجودهم".

كما أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي وفاة الأمريكيين التسعة.

ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون حتى الآن عن هويات هؤلاء القتلى.