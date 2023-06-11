السودان.. توسع المعارك بالخرطوم وتضارب تصريحات حول مناطق سيطرة طرفي الصراع

السودان.. توسع المعارك بالخرطوم وتضارب تصريحات حول مناطق سيطرة طرفي الصراع

إرم نيوز
إرم نيوز

توسعت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، غداة هدنة لمدة يوم واحد لم تصمد طويلا كسابقاتها، فيما تبادل طرفا الصراع التصريحات حول مناطق سيطرة جديدة لكليهما في العاصمة.

ووفق تقارير إعلامية فقد وقعت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة في مناطق عدة من العاصمة الخرطوم، وسط تحليق مكثف للطيران.

وأعلن الجيش السوداني أنه سيطر إثر معارك ضارية على جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم وأم درمان.

السودان.. توسع المعارك بالخرطوم وتضارب تصريحات حول مناطق سيطرة طرفي الصراع
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في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إنها تصدت لهجمات شنها الجيش في عدد من المحاور في مدن العاصمة الخرطوم.

وأضافت، في بيان نشرته على حسابها في تويتر، أنها تمكنت من "تدمير ودك المعتدين والاستيلاء على معسكرات جديدة وأعداد كبيرة من العتاد بلغت أكثر من 70 مركبة وآلية، وأَسر المئات من قوات الانقلابيين في شرق النيل".

كما نفى المستشار السياسي للدعم السريع، في تصريح لتلفزيون العربية الحدث، أن يكون الجيش قد سيطر على جسر الحلفايا.

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