السودان.. توسع المعارك بالخرطوم وتضارب تصريحات حول مناطق سيطرة طرفي الصراع

توسعت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، غداة هدنة لمدة يوم واحد لم تصمد طويلا كسابقاتها، فيما تبادل طرفا الصراع التصريحات حول مناطق سيطرة جديدة لكليهما في العاصمة.

ووفق تقارير إعلامية فقد وقعت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة في مناطق عدة من العاصمة الخرطوم، وسط تحليق مكثف للطيران.

وأعلن الجيش السوداني أنه سيطر إثر معارك ضارية على جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم وأم درمان.