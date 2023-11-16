قصف عنيف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية‎

اشتد القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، اليوم الخميس، حيث قالت ميليشيا "حزب الله" في لبنان إنها أطلقت صواريخ على 8 مواقع عبر الحدود، وقالت إسرائيل إنها ردت بنيران المدفعية.

وفي تصريحات على مدار اليوم، قالت ميليشيا "حزب الله"، المدعومة من إيران، إنها ضربت 8 مواقع في إسرائيل، بما في ذلك مجموعة من الجنود الإسرائيليين وثكنة ومواقع عسكرية أخرى.

وقال مصدر أمني لبناني إن قصفاً إسرائيلياً، بما في ذلك ضربات بطائرات مسيرة، أصاب ما لا يقل عن 12 قرية على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ضرب "خلية" في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل وأطلقت نيران المدفعية على أهداف أخرى.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في القصف على إسرائيل.

وقال المصدر الأمني اللبناني إن اليوم هو أحد أكثر الأيام عنفا منذ أن بدأت ميليشيا "حزب الله" تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في أعقاب اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من الشهر الماضي.